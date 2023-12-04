Здоровье 04 декабря 2023, 12:59 Онколог Евстратов: некоторые родинки могут представлять смертельную опасность для человека

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Врач-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов в беседе с изданием РИАМО рассказал, что некоторые родинки могут представлять смертельную опасность для человека, переродившись в меланому.

Эксперт объяснил, что настороженность должно вызывать изменение размера и цвета родинки.

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«Прежде всего надо обращать внимание на изменение размеров и формы родинок, появление асимметрии, изменение цвета и кровоточивость при контакте», — сказал он.

Для того, чтобы снизить риск развития меланомы, следует защищать кожу от солнечного воздействия кремом с высоким индексом SPF-защиты.