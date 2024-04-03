Здоровье 03 апреля 2024, 13:20 Онколог Евстратов: на риск возникновения рака молочных желез влияет ожирение и плохая экология

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Онколог и хирург клиники «Евроонко» Роман Евстратов в беседе с «Ридусом» рассказал, что рак молочной железы считается самым распространенным среди женщин онкологическим заболеванием. По словам медика, на риск возникновения рака влияет не только рост продолжительности жизни, но ожирение и плохая экология.

«Лишний вес повышает уровень эстрогена в организме, что может стимулировать рост опухолей молочной железы. Плохая экология связана с воздействием канцерогенов, которые могут повреждать ДНК», — пояснил Евстратов.

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Для снижения риска развития рака молочной железы медик порекомендовал женщинам ежегодно проходить скрининг молочных желез, а также вести активный образ жизни, отказавшись от курения и алкоголя.