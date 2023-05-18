Эксклюзив 18 мая 2023, 18:13 Онколог Елкин рассказал, что белокожие люди больше подвержены меланоме и раку кожи

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Одним из ключевых факторов риска развития рака кожи и меланомы является повреждение тканей ультрафиолетовым излучением. Простыми словами — солнечные ожоги. В преддверии лета и сезона отпусков хирург-онколог, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» в Краснодаре Антон Елкин рассказал «360», какой фототип кожи наиболее подвержен негативному воздействию солнца и как обезопасить себя на пляже.

Избыточное пребывание на солнце особенно опасно для людей, проживающих вдали от экваториальной зоны, так как их кожа не адаптирована к высокой солнечной активности. Поэтому «северянам» стоит ответственнее подходить к защите своей кожи во время отдыха на южных курортах.

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«Для оценки воздействия на кожу ультрафиолетового излучения исследователи выделяют шесть ключевых фототипов. Самый первый и уязвимый перед солнцем — так называемый кельтский фототип. Люди этого фототипа обладают очень светлой кожей с веснушками и рыжими волосами, они не могут загорать без последствий — их кожа сразу получает ожоги. Для большинства россиян в свою очередь характерны второй и третий фототипы. Люди второго фототипа имеют светлую кожу и волосы, а третьего — слегка смуглую кожу и темные волосы. Второй и третий фототипы уже не так уязвимы, возможен загар, однако под открытым солнцем им рекомендуется находиться не более 20 минут», — объяснил Антон Елкин.

Специалист напомнил, что посещение пляжей с 11 до 16 часов — опасное занятие, которое может иметь долгосрочные последствия. Любые солнечные ожоги могут спровоцировать развитие рака кожи или меланомы даже спустя годы.

«Меланома очень часто возникает на участках тела, которые регулярно на протяжении многих лет подвергались солнечным ожогам. Поэтому, если вы каждое лето с детства обгорали на солнце, то уже к 40 годам можете столкнуться с неприятными последствиями. Меланому называют „царицей опухолей“, это крайне коварная и агрессивная болезнь, гораздо опаснее базальноклеточного и плоскоклеточного рака кожи. Она очень быстро развивается, и ее бывает сложно распознать, ведь миллиметровая меланома уже может давать метастазы. Поэтому, избегая походов на пляж или прогулок в период высокой солнечной активности (с 11 до 16 часов), вы сохраняете свое здоровье», — рассказал онколог.

При этом Антон Елкин отметил, что полностью отказываться от загара или поездок на юг не стоит. Главное, придерживаться мер предосторожности.

«Для длительных прогулок следует надевать одежду с длинным рукавом из натуральных тканей, которая защитит плечи и руки от обгорания. Также важно не забывать о головных уборах с широкими полями — люди часто забывают о верхушке ушей и носе, а это очень уязвимые перед солнцем части тела. На пляже важно использовать солнцезащитный крем, но предварительно обратите внимание на уровень SPF-индекса. Хорошую защиту от ультрафиолета обеспечит средство с индексом 50 — такой крем блокирует около 98% лучей. Единоразового нанесения SPF-средства на тело недостаточно, его надо обновлять каждые два часа, а если вы заходили в воду или вытирались полотенцем, то наносить крем надо еще чаще», — дал рекомендации доктор.

Для того чтобы совсем не лишиться загара во время отпуска, можно использовать несколько типов солнцезащитных кремов. Начать с высокого индекса 50 и постепенно снижать его до базового — 10-15. Это позволит коже плавно адаптироваться к солнцу, резюмировал Антон Елкин.

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