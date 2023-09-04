04 сентября 2023, 15:15
Онколог Елкин: масла для загара увеличивают риски развития меланомы
Специальные масла для загара, которые пользуются большой популярностью во время пляжного отдыха, могут спровоцировать меланому. Об этом сообщил онколог Антон Елкин в беседе с Life.
По словам специалиста, подобные средства способствуют поглощению до 30% лишнего ультрафиолета. Это увеличивает риски развития злокачественной опухоли кожи, поэтому использования масла для загара следует избегать.
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Врач также посоветовал не находиться под солнцем с 10 утра до 17 часов дня и не забывать про крема с индексом SPF 50.
Врачи
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