Здоровье 04 июля 2023, 18:01 Онколог Дмитрий Истомин рассказал о влиянии грудных имплантов на женский организм Онколог Истомин: импланты могут вызывать крупноклеточною лимфому

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Главный врач Тульского онкодиспансера, онколог, кандидат медицинских наук Дмитрий Истомин в разговоре с «Тульской службой новостей» рассказал, каким образом грудные импланты влияют на женский организм.

По словам медика, импланты ставятся на неопределенный срок, но это не означает, что через 10-15 лет в организме женщины не произойдут изменения, требующие удаления или замены.

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Со временем импланты могут спровоцировать деформацию молочной железы. При состоянии, которое называется «капсулярная контрактура», женщине требуется хирургическое вмешательство. Подобные побочные действия встречаются у 5% женщин. Что касается рака, то импланты могут вызывать крупноклеточною лимфому, однако это происходит крайне редко.