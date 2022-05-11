Онколог-дерматолог перечислил расположение самых опасных родинок

Появившиеся на ладонях, стопах или на слизистой родинки необходимо оперативно удалять, так как эти новообразования могут быстро перерасти в злокачественные опухоли. Об этом в беседе с «Газетой.ru» рассказала врач — онколог-дерматолог высшей категории Ольга Машкова.

Она пояснила, что перечисленные части тела считаются пограничными и риск перерастания новой родинки в опухоль очень велик.

«Особенно если она большого размера, имеет неровные края, увеличивается или подвергается прямому ультрафиолетовому излучению», — перечислила врач.

Ольга Машкова подчеркнула, что родинки, которые не меняются в размерах, в лечении не нуждаются. Но стоит обратиться к специалистам при воспалении кожи вокруг родинки, а также при появлении узелков или пятен.

«Диагностику подозрительных родинок и заключение на их удаление, как правило, выдает врач — онколог-дерматолог. Для удаления чаще всего используют либо коагулятор, либо лазер», — поделилась специалист.

Она добавила, что если есть подозрение на меланому, то тут необходима хирургическая операция. Одного удаления родинки недостаточно, нужно захватить часть здоровой ткани, которая ее окружает. Подтвердить меланому можно только после гистологического исследования. Биопсию в этом случае не проводят, потому что велик риск разрастания опухоли.