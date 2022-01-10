Онколог Давыдов рассказал о самых частых видах рака у молодых пациентов

Онколог Михаил Давыдов рассказал, какие виды рака стали чаще выявлять у молодых пациентов. Несмотря на то, что онкологические заболевания характерны для людей от 60 лет, все чаще рак появляется у людей молодого возраста, написал «ФедералПресс».

«Среди молодых людей злокачественные опухоли встречаются все чаще. Особенно это касается рака груди и рака шейки матки. Его стали чаще диагностировать у женщин от 20 до 40 лет», — рассказал врач.

Основной риск рака молочной железы — генетическая предрасположенность. Если у кого-то из родных был рак груди, то, по словам специалиста, необходимо проходить скрининги даже до 40 лет. Рак шейки матки, по словам Давыдова, вызывает вирус папилломы человека, однако от него давно существует вакцина.

Кроме того, у молодых пациентов распространены рак легкого, желудка, кишечника. Такие заболевания чаще всего встречаются у приверженцев сигарет, алкоголя и острой и жирной пищи.