Онколог Давыдов рассказал, чем опасны метастазы

Метастазы при опухолевых заболеваниях — клетки, которые отделяются от основной опухоли и разносятся по организму с лимфой или кровотоком. Онколог, доктор медицинских наук Михаил Давыдов рассказал «Известиям», как появляются метастазы и чем они опасны.

Метастазы обычно проявляются уже на 3-4 стадии онкологического заболевания. Появиться они могут в любом органе, но чаще страдают печень, легкие, надпочечники, лимфоузлы, головной мозг.

«Тем не менее, исходя из опыта, можно говорить о том, что чаще всего метастазы оказываются в печени и легких, а, например, рак молочной или предстательной железы чаще всего распространяется в кости, рак желудка — в брюшину, меланома — в мышцы», — рассказал врач.

При этом некоторое время метастазы могут быть неактивны, то есть они не причиняют вреда организму, пока не активизируются — тогда начинается разрастание новой опухоли. «Активации» может способствовать стресс, снижение иммунитета, обострение хронических заболеваний.