Онколог дал совет россиянам, у которых в роду был рак

Онкологические заболевания не считаются наследственными, объяснил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев. Но человек может унаследовать мутации, которые повышают риск развития того или иного вида рака. Поэтому важно обратить внимание на ряд случаев.

«Первое — есть ли у ваших родственников в анамнезе онкологическое заболевание, которое развилось, когда им было меньше 50 лет. Второе — это наличие одинакового онкозаболевания у двух-трех родственников. Третье — это развитие онкозаболевания, нехарактерного для образа жизни конкретного человека», — сказал Базылев в беседе с Пятым каналом.

Он уточнил, что в третьем случае примером может быть развитие рака легкого у человека, который никогда в жизни не курил.

Но даже при обнаружении подобных случаев врач призывает не беспокоится, а дойти до онколога или генетика. Специалист укажет, анализы на какие мутации необходимо сдать для того, чтобы подтвердить или опровергнуть этот риск.

Ответственность за диагностику онкологических заболеваний на последних стадиях частично перенесли на пациентов. Иногда человек годами игнорирует болезненные симптомы и не обращается к врачам. По словам онколога Михаила Мяснянкина, иногда человеку проще выпить лекарство, «чем признать, что с ним что-то не так». Чтобы не попасть в подобную ситуацию, врач посоветовал вовремя проходить обследования и не забывать про диспансеризацию. Нельзя игнорировать и различные симптомы. Рак может дать о себе знать на той стадии, когда велик шанс спасти пациента.