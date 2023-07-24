Здоровье 24 июля 2023, 17:40 Онколог Черемужким рассказал, что рак толстой кишки на ранней стадии легко спутать с колитом

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Рак толстой кишки на ранних стадиях диагностировать непросто, но несколько признаков все же есть. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Он отметил, что наличие опухоли можно спутать с колитом. В частности о ней может говорить длительный запор, на смену которому приходит диарея, а также боль в животе. Так поставить диагноз непросто, нужно регулярно проходить обследование, особенно людям старшего возраста, подчеркнул врач.

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