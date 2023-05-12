Здоровье 12 мая 2023, 12:33 Онколог Черемушкин заявил, что занятия спортом и отказ от курения снижают риск рака груди

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Чтобы предотвратить развитие рака груди, важно внимательнее относиться к профилактике. Об этом рассказал News.ru онколог Евгений Черемушкин.

Он посоветовал больше заниматься спортом и контролировать вес. Избыточная масса тела также является одним из факторов риска. Кроме того, важно отказаться от курения. Есть и другие факторы, провоцирующие онкологические заболевания.

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«Сюда также относятся женщины, которые не рожают и не кормят [грудью], то есть не выполняют ту функцию, которая заложена в репродуктивной системе. Ну, и основные факторы данного профиля — это курение, повышенная избыточная масса тела, которая влечет нарушение функций эндокринной системы», — подчеркнул онколог.

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