Здоровье 27 апреля 2023, 15:49 Онколог Черемушкин: возрастная перестройка организма может спровоцировать развитие рака молочной железы у женщин

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Возрастная перестройка женского организма может стать причиной развития рака эндометрия или молочной железы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, с возрастом происходят регенеративные изменения и появляются патологические клетки.

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На фоне таких изменений женский организм подвержен стрессу, это может стать причиной появления онкологических заболеваний.