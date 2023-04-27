27 апреля 2023, 15:49
Онколог Черемушкин: возрастная перестройка организма может спровоцировать развитие рака молочной железы у женщин
Возрастная перестройка женского организма может стать причиной развития рака эндометрия или молочной железы. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, с возрастом происходят регенеративные изменения и появляются патологические клетки.
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На фоне таких изменений женский организм подвержен стрессу, это может стать причиной появления онкологических заболеваний.
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