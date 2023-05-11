Здоровье 11 мая 2023, 18:18 Онколог Черемушкин: риск развития рака повышается при многолетнем приеме сердечно-сосудистых препаратов

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Прием некоторых лекарственных препаратов на протяжении долгого времени может спровоцировать развитие рака. Об этом сообщил онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, лекарства могут негативно воздействовать на иммунную систему. Так, риски онкологических заболеваний повышаются при многолетнем приеме сердечно-сосудистых препаратов и лекарств, которые назначаются при гастрите.

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Врач также отметил, что очень важно следить за всеми осложнениями и при необходимости менять препарат.