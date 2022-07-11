Онколог Черемушкин рассказал об опасности долгого пребывания на солнце

Врач-онколог Евгений Черемушкин объяснил, почему после долгого пребывания на солнце может появиться рак кожи. Дело во вредном воздействии ультрафиолета, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, ультрафиолетовые лучи воздействуют сразу на большую часть тела человека, из-за чего страдает кожа.

«Больше всего вреду от ультрафиолетовых лучей подвержена кожа. Другие органы от их воздействия не страдают. Отмечу, что рак кожи самый распространенный из всех видов этого заболевания. А с учетом увеличения агрессивности солнечных лучей нужно быть максимально осторожными с загаром», — сообщил онколог.

Он добавил, что любой человек может выявить рак кожи самостоятельно по определенным признакам.

«Самый главный признак, что у человека развивается рак кожи, — это появление черных пятен. У светлокожих людей в нормальных условиях ни при каких обстоятельствах не может быть черных пигментных образований. Также изменение цвета и формы родинок может свидетельствовать о данном заболевании. Кроме того, неожиданное появление розовых язвочек, которым характерен зуд, может быть первым признаком онкологии. Такие новообразования быстро растут», — резюмировал Черемушкин.