Здоровье 26 декабря 2023, 17:08 Онколог Черемушкин рассказал, что резь и боли в глазах могут быть симптомами рака

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Рак глаза порой проявляется неочевидными симптомами, такими, как боль и рези. Об этом News.ru рассказал врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Зачастую глаза поражает меланома хориоидеи. Остальные виды рака глаз относятся к очень редким. Среди симптомов — снижение зрения, сильный дискомфорт и болезненность.

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«Резкое и сильное изменение качества зрения — самый первый признак новообразований. При этом перед глазами могут появляться вспышки или пятна», — объяснил Евгений Черемушкин.

Он добавил, что при появлении таких симптомов нужно сразу обратиться к врачу.

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