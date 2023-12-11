11 декабря 2023, 15:37
Онколог Черемушкин рассказал, что проблемы со зрением могут указывать на симптомы рака
Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что проблемы со зрением могут указывать на опухоль головного мозга.
Также о проблеме могут сообщать частые головные боли.
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«Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса», — сказал врач.
У людей с опухолью нарушается память и концентрация внимания, его сильно изводят даже минимальные нагрузки, добавил медик.
Рак
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