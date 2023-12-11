Здоровье 11 декабря 2023, 15:37 Онколог Черемушкин рассказал, что проблемы со зрением могут указывать на симптомы рака

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Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с изданием NEWS.ru рассказал, что проблемы со зрением могут указывать на опухоль головного мозга.

Также о проблеме могут сообщать частые головные боли.

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«Головная боль и головокружения могут быть признаками развития рака. При этом болевой синдром должен быть частым, обычно он возникает или усиливается во время физического напряжения или из-за стресса», — сказал врач.

У людей с опухолью нарушается память и концентрация внимания, его сильно изводят даже минимальные нагрузки, добавил медик.