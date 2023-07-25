Здоровье 25 июля 2023, 15:57 Онколог Черемушкин рассказал, что при лечении рака крови важна ранняя диагностика заболевания

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Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в разговоре с «ФедералПресс» рассказал, что при лечении рака крови важно, насколько рано врачи диагностировали заболевание.

Медик уточнил, что сейчас специалисты научились эффективно бороться с отдельными формами рака крови.

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В случае, если человек не успевает вовремя начать лечение, то он может умереть от быстрого распространения опухолевых клеток, добавил Черемушкин.