Здоровье 21 ноября 2023, 13:45 Онколог Черемушкин рассказал, что боли внизу живота могут указывать на рак простаты

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Боли внизу живота, нарушение эрекции, проблемы с мочеиспусканием могут сообщать о раке простаты. Однако на ранней стадии эта болезнь протекает практически бессимптомно, рассказал изданию NEWS.ru врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.

Медик добавил, что если вовремя обнаружить заболевание, то при современных методах вылечить его не составит особых трудностей.

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«Для лечения заболевания применяются различные методы: хирургическое вмешательство, лекарственная, лучевая терапия. Рак простаты хорошо поддается лечению», — сказал Черемушкин.