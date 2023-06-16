Здоровье 16 июня 2023, 13:46 Онколог Черемушкин рассказал, что альбиносы больше склонны к развитию рака

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Когда у человека совсем не вырабатывается меланин, пигмент защищающий от УФ-излучений, это называется альбинизм. Люди с таким заболеванием больше других подвержены возникновению рака. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

По его словам, альбинизм — это неизлечимое заболевание. И, хотя в России фиксируется редко, но, тем не менее, за состоянием таких людей все время наблюдают.

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«Риски развития опухоли кожи высоки из-за отсутствия защитного пигмента — меланина. Поэтому мы рассматриваем рак кожи как основную причину гибели людей с этой патологией», — рассказал Евгений Черемушкин.

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