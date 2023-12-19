Здоровье 19 декабря 2023, 18:26 Онколог Черемушкин предупредил, что частое употребление алкоголя и продуктов с консервантами могут привести к раку

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Врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с журналистами NEWS.ru перечислил новогодние блюда, которые, при их частом употреблении, могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

В первую очередь к таким продуктам медик отнес алкогольные напитки и блюда с содержанием консервантов и канцерогенов.

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«Из-за них могут обостриться хронические воспалительные изменения слизистых желудочно-кишечного тракта. Это весьма опасно, так как повышается риск развития раковой опухоли», — рассказал Черемушкин.