Здоровье 12 мая 2023, 14:32 Онколог Черемушкин предупредил, что блюда другой кухни могут спровоцировать развитие рака

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Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин в разговоре с изданием «ФедералПресс» рассказал, какая еда может спровоцировать рак в организме. Как отметил специалист, человек может столкнуться с этим опасным заболеванием, если резко поменяет свой рацион на блюда другой кухни.

«Отправь неподготовленного человека в какую-нибудь Индию, где острейшая еда, он просто не выдержит. У индусов же ЖКТ давно приспособился к такому», — сообщил медик.

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По его словам, наш желудок и другие органы ЖКТ на протяжении многих лет выстраивают все обменные процессы в зависимости от той пищи, которой человек питается ежедневно. При этом он добавил, что продуктов, которые могут снизить риск возникновения злокачественных опухолей, ученые пока не выявили.