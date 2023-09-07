07 сентября 2023, 11:02
Онколог Черемушкин предупредил, что бесконтрольный прием БАДов может привести к раку
Различные биологические добавки стали очень популярны среди россиян, но нельзя принимать их самовольно, не посоветовавшись с врачом. Об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Евгений Черемушкин.
Он объяснил, что задача БАДов состоит в том, чтобы восполнять в организме недостаток конкретных активных веществ и минералов, если он недополучает их. Но для этого сначала нужно установить их нехватку.
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В противном случае, подчеркнул врач, бесконтрольный прием препаратов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск возникновения рака.
Онкология
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