Здоровье 07 сентября 2023, 11:02 Онколог Черемушкин предупредил, что бесконтрольный прием БАДов может привести к раку

Читать 360tv в

Различные биологические добавки стали очень популярны среди россиян, но нельзя принимать их самовольно, не посоветовавшись с врачом. Об этом «ФедералПресс» рассказал онколог Евгений Черемушкин.

Он объяснил, что задача БАДов состоит в том, чтобы восполнять в организме недостаток конкретных активных веществ и минералов, если он недополучает их. Но для этого сначала нужно установить их нехватку.

Реклама

В противном случае, подчеркнул врач, бесконтрольный прием препаратов вызовет дисбаланс, из-за которого может увеличиться риск возникновения рака.

Авторы: