Здоровье 16 июня 2023, 17:08 Онколог Черемушкин посоветовал регулярно обследовать легкие, чтобы не пропустить рак на ранней стадии

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Рак легких на ранеей стадии опредилить по симптомам практически невозможно, поэтому так важно регулярно обследоваться. Об этом «ФедералПресс» рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

Он подчеркнул, что рак легких на ранних стадиях часто путают с аллергическим першением. А болевые рецепторы отсутствуют в самой ткани легких, поэтому не могут подать сигнал.

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«Единственное спасение — регулярное исследование органов грудной клетки, а в дальнейшем идут инструментальные алгоритмы по ранней диагностике», — рассказал Евгений Черемушкин.

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