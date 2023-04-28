Здоровье 28 апреля 2023, 14:50 Онколог Черемушкин: грудные импланты затрудняют диагностику рака

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Многие женщины после удаление груди из-за злокачественного образования ставят импланты. Инородное тело способно затруднить диагностику рецидива опухоли, сообщил кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, никакой биологической целесообразности для пластических операций в случае удаления груди нет. Вставленные импланты сдавливают ткани и меняют анатомию, из-за чего затрудняется диагностика рака.

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Кроме того, врачи стараются не проводить манипуляций рядом с инородным телом из-за рисков его повреждения.