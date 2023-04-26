26 апреля 2023, 14:46
Онколог Черемушкин допустил возможность успешных родов у женщин с раком груди
Рак груди является самым распространенным опухолевым заболеванием у женщин. О шансах успешных родов при таком недуге рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, современная медицина включает в себя целый комплекс методов лечения рака молочной железы. В случае, если болезнь находится на ранней стадии, женщинам не стоит отказываться от планирования беременности.
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Черемушкин отметил, что точно определить целесообразность материнства при опухолевых заболеваниях сможет только врач.
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