Онколог Бяхов рассказал, как вовремя выявить рак | 360°

Все новости

Подмосковье

03 октября 2022, 12:54

Собственники земли в Подмосковье изменили ВРИ своих земельных участков на сумму 787,5 миллионов рублей

Подмосковье

03 октября 2022, 12:54

Еще 13 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Реклама

Спецоперация

03 октября 2022, 12:44

Россия посоветуется с населением Запорожья и Херсонщины по вопросам границ

Подмосковье

03 октября 2022, 12:41

Губернатор Воробьев призвал оперативно реагировать на обращения по поводу отопления в Подмосковье

Важное

03 октября 2022, 12:38

Нобелевскую премию в области физиологии и медицины 2022 года присудили шведскому биологу Сванте Пэбу

Подмосковье

03 октября 2022, 12:37

Новый водовод в деревне Тимохово в Богородском обеспечит чистой водой около трех тысяч жителей

Эксклюзив

03 октября 2022, 12:36

Военный комиссар Подмосковья рассказал, как проходит мобилизация

Важное

03 октября 2022, 12:36

Лидера группы «Dельта» Константина Легостаева нашли в Сочи

Общество

03 октября 2022, 12:29

Названы правила здорового похудения

Здоровье

03 октября 2022, 12:30

Онколог Бяхов рассказал, как вовремя выявить рак

Читать 360tv в

Чтобы успеть выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, нужно регулярно проходить обследования, особенно людям старше 50 лет. Об этом Ura.ru рассказал онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов.

«Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы», — пояснил врач.

Реклама

Обычно анализы нужно начинать сдавать после 50 лет, однако если есть предрасположенность, то есть, люди в семье болели раком, нужно начинать проходить обследования раньше.

Реклама

«На раннем этапе рак не дает никаких симптомов. Признаки появляются, когда уже достаточно большая опухоль. Когда вторая или третья стадия. Нужно своевременно ходить и сдавать анализы, обследоваться. Все это единственный шанс вовремя заметить проблему, когда еще ничего не беспокоит», — заключил Бяхов.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама