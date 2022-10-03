Онколог Бяхов рассказал, как вовремя выявить рак | 360°

Здоровье 03 октября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Онколог Бяхов рассказал, как вовремя выявить рак

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Чтобы успеть выявить онкологическое заболевание на ранней стадии, нужно регулярно проходить обследования, особенно людям старше 50 лет. Об этом Ura.ru рассказал онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов.

«Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы», — пояснил врач.

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Обычно анализы нужно начинать сдавать после 50 лет, однако если есть предрасположенность, то есть, люди в семье болели раком, нужно начинать проходить обследования раньше.

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«На раннем этапе рак не дает никаких симптомов. Признаки появляются, когда уже достаточно большая опухоль. Когда вторая или третья стадия. Нужно своевременно ходить и сдавать анализы, обследоваться. Все это единственный шанс вовремя заметить проблему, когда еще ничего не беспокоит», — заключил Бяхов.

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