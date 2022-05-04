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    04 мая 2022, 20:48

    Онколог Бежанова рассказала, как снизить риск возникновения рака

    Дарья Морозова

    Онколог Евгения Бежанова рассказала, что нужно делать, чтобы снизить к минимуму риск возникновения рака, сообщила Pravda.Ru.

    По данным ИА «ФедералПресс», она отметила важность отказа от вредных привычек.

    «Не курить, не пить алкоголь, контролировать вес, избегать вирусов, которые могут быть причастны», — подчеркнула Бежанова.

    В таким вирусам она отнесла ВПЧ, ВИЧ, гепатит С. Также врач рассказала, что нужно регулярно обследоваться, чтобы вовремя диагностировать заболевание.