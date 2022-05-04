Онколог Бежанова рассказала, как снизить риск возникновения рака

Онколог Евгения Бежанова рассказала, что нужно делать, чтобы снизить к минимуму риск возникновения рака, сообщила Pravda.Ru.

По данным ИА «ФедералПресс», она отметила важность отказа от вредных привычек.

«Не курить, не пить алкоголь, контролировать вес, избегать вирусов, которые могут быть причастны», — подчеркнула Бежанова.

В таким вирусам она отнесла ВПЧ, ВИЧ, гепатит С. Также врач рассказала, что нужно регулярно обследоваться, чтобы вовремя диагностировать заболевание.