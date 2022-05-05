Онколог Бежанова рассказала, как избежать раковых заболеваний

Кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова рассказала, как минимизировать опасность возникновения раковой опухоли и какие исследования стоит проходить человеку время от времени. Об этом написала Pravda.Ru.

По словам специалиста, в первую очередь, необходимо исключить факторы риска развития онкологии, не курить, не злоупотреблять алкоголем, а также избегать заражения вирусом папилломы человека, вирусом иммунодефицита человека и гепатитом С.

Бежанова указала на необходимость проходить обследования, которые на ранних стадиях позволяют диагностировать онкологические заболевания. Например, это скрининг для профилактики рака шейки матки — обследование на вирус папилломы человека.

Для обследования молочной железы следует проходить маммографию раз в два года с 40 лет. Для рака толстой кишки можно сдавать анализ кала на скрытую кровь раз в год. Тем, кто курит, специалист советует периодически проходить компьютерную томографию грудной клетки.

В заключение специалист уточнила, что чаще всего раковые заболевания выявляются не онкологами, а маммологами, хирургами, стоматологами, гинекологами и терапевтами.