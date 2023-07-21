Здоровье 21 июля 2023, 16:52 Онколог Беджанян сообщил, что проблемы в работе кишечника могут сигнализировать о наличии опухоли

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Заведующий отделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б. В. Петровского», хирург-онколог Аркадий Беджанян заявил, что сбои в работе кишечника могут стать явным сигналом о наличии опухоли. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Медик объяснил, что оценить состояние здоровья кишечника позволит анализ кала на наличие скрытой крови. При этом обнаружение скрытой крови не является окончательным диагнозом, написал kp.ru.

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Если в анализе специалисты выявили скрытую кровь, то ваш лечащий доктор отправит вас на дополнительный анализ — колоноскопию, добавил Беджанян.