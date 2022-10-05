Онколог Басанов посоветовал проверять щитовидную железу раз в полгода | 360°

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05 октября 2022, 18:48

Онколог Басанов посоветовал проверять щитовидную железу раз в полгода

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Онколог Руслан Басанов рекомендовал обследовать щитовидную железу не реже раза в полгода. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец».

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По данным РИА ФАН, это важно, чтобы вовремя диагностировать проблему, если она имеется. Чем раньше все выяснится, тем эффективнее будет лечение, пояснил врач. Басанов заключил, что основной группой риска являются женщины от 50 до 59 лет.

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