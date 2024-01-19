Здоровье 19 января 2024, 12:56 Онколог Баданян призвала женщин старше 40 лет регулярно проходить маммографию

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Женщины старше 40 лет должны регулярно в обязательном порядке проходить маммографию. Об этом рассказала врач-онколог Ани Баданян, сообщило РИАМО.

По словам специалиста, процедура способна выявить рак молочной железы на ранней стадии. Симптоматика болезни проявляет себя уже на поздней стадии, поэтому очень важно проходить профилактические осмотры. Женщинам младше 40 лет вместо маммографии следует делать УЗИ, сообщил сайт kp.ru.

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«Женщина, сидя на работе, дома, может через портал госуслуг записаться самостоятельно на маммографию», — отметила Баданян.