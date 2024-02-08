Здоровье 08 февраля 2024, 12:24 Онколог Астраханцев: за пациентами с инкурабельной стадией рака должен следить врач

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Многие родственники забирают больных с инкурабельной стадией рака домой. Таких пациентов должен контролировать врач в стационаре, сообщил онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, больные в специализированных учреждениях получают медицинскую помощь и находятся в относительно стабильном состоянии. В некоторых случаях родные принимали решение забрать пациента и ухаживать за ним дома, однако через несколько дней человек умирал.

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«Не всегда в домашних условиях возможно поддерживать требуемый уровень ухода и делать качественное обезболивание, что значительно ухудшает прогноз выживаемости», — отметил Астраханцев.