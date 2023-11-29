Здоровье 29 ноября 2023, 19:06 Онколог Астраханцев рассказал, что гранаты и помидоры снижают риск возникновения рака

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Здоровый образ жизни и правильное питание могут снизить риск возникновения рака. Об этом РИАМО рассказал онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев.

По его словам, некоторые продукты предотвращают появление и развитие онкологического заболевания благодаря содержащимся в них микроэлементам. Например, к таким относятся помидоры и гранаты и другие фрукты и овощи, являющиеся источниками антиоксидантов, добавил «Петербургский дневник».

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«К натуральным источникам антиоксидантов относятся малина, виноград, гранат, помидоры, баклажаны и авокадо. Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток», — поделился Астраханцев.

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