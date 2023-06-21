Эксклюзив 21 июня 2023, 19:41 Онколог Астраханцев рассказал, что генетические тесты помогают выявлять предрасположенность к раку

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Генетические тесты позволяют эффективно определять наследственные факторы, которые впоследствии могут способствовать возникновению рака. Об этом «360» рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев.

По его словам, с помощью тестов можно оценить склонность человека к злокачественным новообразованиям благодаря анализу всей последовательности ДНК. В этом случае врачи выявляют до 85% различных генетических изменений, которые могут послужить толчком к развитию рака.

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«Генетические анализы могут выявить у здорового человека наличие наследственных дефектов. Это поможет „опередить“ злокачественную опухоль и начать своевременную профилактику рака. Пациентам с онкологическим диагнозом генетические тесты помогут выявить подтип злокачественного образования, уточнить индивидуальные характеристики опухоли и подобрать наиболее эффективную методику лечения», — объяснил Астраханцев.

Он добавил, что чаще всего из-за наследственности рак поражает молочные железы, яичники, поджелудочную железу, толстую кишку, желудок и кожу. При этом каждая опухоль обладает уникальным набором мутаций, это также влияет на чувствительность раковых клеток к препаратам. Прояснить ситуацию помогают генетические тесты.

«Конкретно в онкологии, помимо оценки наследственных факторов и предрасположенности к раку, тесты помогут обнаружить у пациента скрытые мутации, которые он может передать своим детям, составить молекулярно-генетический „портрет“ опухоли и понять, к каким препаратам она особенно чувствительна», — добавил онколог.

На появление рака влияют две крупные группы генов: протоонкогены и гены-супрессоры опухоли. Первые кодируют белки, которые активируют деление клеток. Если внутри протоонкогена происходит мутация, то он может стать онкогеном и превратит здоровую клетку в опухолевую.

Гены-супрессоры опухолей в свою очередь ограничивают размножение клеток и восстанавливают поврежденную ДНК. Если в результате мутаций эти гены перестают в полной мере выполнять свои функции, то это тоже приводит к развитию рака. Тесты позволяют досконально изучить состояние этих групп генов.

«Для выявления наследственных мутаций достаточно просто сдать кровь из вены. Для более глубокого исследования, например, составления молекулярно-генетического „портрета“ опухоли, требуется биоптат — образец ткани злокачественного новообразования. При этом точность современных генетических тестов крайне высока — составляет не менее 95%», — резюмировал Астраханцев.

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