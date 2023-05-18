Здоровье 18 мая 2023, 16:09 Онколог Астраханцев порекомендовал проходить регулярные чекапы для ранней диагностики рака

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Онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, что для ранней диагностики рака и его дальнейшего успешного лечения необходимо проходить регулярные чекапы.

Особенно это касается тех людей, которые находятся в группе риска, например имеют близких родственников с онкологическим диагнозом, лишний вес, сахарный диабет, или же часто употребляют алкоголь, написал «Ямал-Медиа».

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Людям старше 35 лет необходимо раз в год проходить базовое обследование для профилактики. Женщинам после 40 лет врач порекомендовал делать маммографию, а людям старше 50 лет — колоноскопию.