18 мая 2023, 16:09
Онколог Астраханцев порекомендовал проходить регулярные чекапы для ранней диагностики рака
Онколог-химиотерапевт, заместитель главврача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев в разговоре с изданием РИА ФАН рассказал, что для ранней диагностики рака и его дальнейшего успешного лечения необходимо проходить регулярные чекапы.
Особенно это касается тех людей, которые находятся в группе риска, например имеют близких родственников с онкологическим диагнозом, лишний вес, сахарный диабет, или же часто употребляют алкоголь, написал «Ямал-Медиа».
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Людям старше 35 лет необходимо раз в год проходить базовое обследование для профилактики. Женщинам после 40 лет врач порекомендовал делать маммографию, а людям старше 50 лет — колоноскопию.
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