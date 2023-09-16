Здоровье 16 сентября 2023, 10:34 Онколог Астраханцев перечислил главные причины развития рака щитовидки RT: онколог Астраханцев назвал факторы возникновения рака щитовидной железы Unsplash

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На развитие рисков рака щитовидной железы влияет пол человека, его возраст и генетика. Самыми уязвимыми стали пожилые люди, которым уже исполнилось 60 лет. Об этом RT сообщил онколог, заместитель главврача клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев.

Врач указал, что у трех из четырех женщин диагностируют рак щитовидки. По его словам, это связано с гормональными различиями, влияющими на развитие данного типа онкологического заболевания. Возраст человека также играет важную роль.

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«Около двух третей всех случаев выявляют у людей в возрасте от 20 до 55 лет», — отметил Астраханцев.

Наиболее агрессивная форма заболевания чаще всего встречается у людей, чей возраст перевалил за 60 лет. Однако дети и подростки также входят в группу риска, если у них ранее обнаружили мутации онкогена RET.

«Мутация онкогена может вызвать медуллярный рак щитовидной железы. Однако не у всех носителей этой мутации рак развивается», — уточнил онколог.

Врач также обратил внимание, что рентгеновское излучение увеличивает риск появления рака щитовидной железы.

Ранее онколог Евгений Черемушкин сообщил, что бесконтрольный прием БАДов может привести к развитию рака.