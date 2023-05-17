Здоровье 17 мая 2023, 14:27 Онколог Астраханцев объяснил, как ранняя диагностика рака влияет на дальнейшее лечение Онколог Астраханцев: регулярные обследования требуются тем, кто находится в группе риска

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Онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев в разговоре с РИА ФАН объяснил, что успешное лечение рака напрямую зависит от того, насколько рано его выявили.

Сейчас существуют специальные онкологические чекапы как для мужчин, так и для женщин. Особенно часто их стоит делать тем людям, которые находятся в зоне риска.

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«К факторам риска развития рака относится, например, наличие близких родственников с онкологическим диагнозом, лишний вес и сахарный диабет, курение и чрезмерное употребление алкоголя», — добавил онколог.

Астраханцев отметил, что не стоит путать чекап с диспансеризацией, поскольку он подразумевает индивидуальный и более углубленный анализ.