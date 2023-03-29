29 марта 2023, 14:39
Онколог Аркадий Беджанян рассказал, сколько красного мяса можно есть каждый день
Употребление красного мяса может провоцировать развитие онкологических заболеваний, поэтому его количество должно быть строго ограничено. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского Аркадий Беджанян.
По его словам, проводился ряд исследований различными организациями. И все они пришли к приблизительно одинаковым выводам относительно рекомендуемого количества этого продукта.
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«Были проведены исследования, было выявлено и вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности американского общества онкологов, принимать в неделю около 500 г красного мяса. Это считается безопасным количеством. Британское общество онкологов считает, что 70 г в сутки будет достаточно — то есть суммарно получается те же 500 г», — сказал Аркадий Беджанян.
Он также добавил, что стоит избегать жареного и копченого красного мяса. Как подчеркнул RT, лучше его варить или запекать. И при употреблении обязательно сочетать его с пищей, богатой клетчаткой.
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