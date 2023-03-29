Здоровье 29 марта 2023, 14:39 Онколог Аркадий Беджанян рассказал, сколько красного мяса можно есть каждый день

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Употребление красного мяса может провоцировать развитие онкологических заболеваний, поэтому его количество должно быть строго ограничено. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал абдоминальный хирург-онколог, заведующий отделением колопроктологии Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени Петровского Аркадий Беджанян.

По его словам, проводился ряд исследований различными организациями. И все они пришли к приблизительно одинаковым выводам относительно рекомендуемого количества этого продукта.

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«Были проведены исследования, было выявлено и вошло в рекомендации некоторых обществ, в частности американского общества онкологов, принимать в неделю около 500 г красного мяса. Это считается безопасным количеством. Британское общество онкологов считает, что 70 г в сутки будет достаточно — то есть суммарно получается те же 500 г», — сказал Аркадий Беджанян.

Он также добавил, что стоит избегать жареного и копченого красного мяса. Как подчеркнул RT, лучше его варить или запекать. И при употреблении обязательно сочетать его с пищей, богатой клетчаткой.

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