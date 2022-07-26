Онколог Антонова объяснила, почему нельзя трогать красные родинки

Дерматолог-онколог Ольга Антонова рассказала, что если повредить красные родинки, они могут стать источником обильного кровотечения. Об этом сообщило издание «Москва 24».

В большинстве своем такие родинки не представляют никакой опасности, однако трогать их не рекомендуется, добавила медик. Как правило, красные родинки появляются на коже при неправильном росте кровеносных и лимфатических сосудов. У взрослых они называются ангиомы, а у детей — гемангиомы.

«Самое неприятное в том, что ангиомы и гемангиомы могут образовываться не только на коже, но и на слизистых оболочках, а также на внутренних органах: печени, селезенке, матке, сердце, головном мозге и даже на глазах», — процитировало РИА ФАН слова Антоновой.

Если же такие родинки находятся на органах, то они не причиняют человеку никакого дискомфорта. Часто врачи обнаруживают их случайно, например во время проведения УЗИ, резюмировала врач.