31 марта 2023, 14:20
Онколог Андрей Пылев перечислил симптомы рака желудка
Рак желудка — одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний, при этом еще и с высокой смертностью. Об этом «ФедералПресс» рассказал хирург-онколог широкого профиля Андрей Пылев.
Он подчеркнул, что распознать рак желудка на ранних стадиях сложно, потому что у него нет специфических симптомов. Как правило, насторожиться стоит при слабости, апатии, нарушении аппетита и болях. Такие симптомы — повод обратиться к врачу и сделать ФГДС.
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На более поздних стадиях могут начаться проблемы с прохождением пищи, частая рвота, также нередко бывает резкая потеря веса.
«На ранней стадии рак желудка, как правило, выявляется случайно. Например, через ФГДС. Либо в случае, когда у пациентов уже есть определенные проблемы с ЖКТ», — отметил Андрей Пылев.
Онкология
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