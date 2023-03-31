Здоровье 31 марта 2023, 14:20 Онколог Андрей Пылев перечислил симптомы рака желудка

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Рак желудка — одно из самых часто встречающихся онкологических заболеваний, при этом еще и с высокой смертностью. Об этом «ФедералПресс» рассказал хирург-онколог широкого профиля Андрей Пылев.

Он подчеркнул, что распознать рак желудка на ранних стадиях сложно, потому что у него нет специфических симптомов. Как правило, насторожиться стоит при слабости, апатии, нарушении аппетита и болях. Такие симптомы — повод обратиться к врачу и сделать ФГДС.

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На более поздних стадиях могут начаться проблемы с прохождением пищи, частая рвота, также нередко бывает резкая потеря веса.

«На ранней стадии рак желудка, как правило, выявляется случайно. Например, через ФГДС. Либо в случае, когда у пациентов уже есть определенные проблемы с ЖКТ», — отметил Андрей Пылев.

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