Здоровье 03 февраля 2023, 13:14 Онколог Андрей Каприн рассказал, как гастрит влияет на развитие рака

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Люди старше 45 лет с заболеванием желудка больше подвержены развитию онкологических заболеваний. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Он подчеркнул, что тем, кто находится в группе риска, необходимо регулярно наблюдаться у врача и проходить эндоскопическое исследование желудка. Потому что у носителей гастрита старше 45 лет нередко появляются злокачественные образования в слизистой.

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«С точки зрения выявления злокачественных новообразований в органах желудочно-кишечного тракта, всем пациентам после 45 лет рекомендовано эндоскопическое исследование желудка», — сказал Андрей Каприн.

Он также рекомендовал мужчинам старше 45 лет делать дополнительные исследования. В частности, томографию и КТ, чтобы определить рак легких на ранних стадиях.