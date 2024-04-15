Здоровье 15 апреля 2024, 11:47 Онколог Альфонс: жирная рыба с салатом на ужин поможет снизить риск рака

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Онколог-хирург Лори Альфонс рассказала, какой ужин поможет снизить риск появления рака. Слова эксперта опубликовал HuffPost.

Так, врач посоветовала обратить внимание на жирную рыбу с картофелем и свежими листовыми овощами. Отличный вариант — лосось и зеленый салат с заправкой из уксуса, масла и соли, добавила «Свободная пресса».

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Специалист пояснила, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот подавляют хроническое воспаление — важный фактор развития заболевания.