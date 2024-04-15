15 апреля 2024, 11:47
Онколог Альфонс: жирная рыба с салатом на ужин поможет снизить риск рака
Онколог-хирург Лори Альфонс рассказала, какой ужин поможет снизить риск появления рака. Слова эксперта опубликовал HuffPost.
Так, врач посоветовала обратить внимание на жирную рыбу с картофелем и свежими листовыми овощами. Отличный вариант — лосось и зеленый салат с заправкой из уксуса, масла и соли, добавила «Свободная пресса».
Реклама
Специалист пояснила, что продукты с содержанием омега-3 жирных кислот подавляют хроническое воспаление — важный фактор развития заболевания.
Рак
Продукты
Реклама
Реклама