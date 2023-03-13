Здоровье 13 марта 2023, 12:41 Онколог Александр Серяков рассказал, какие продукты провоцируют рак кишечника

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Копченая колбаса — это один из самых опасных продуктов с точки зрения канцерогенности, и она может провоцировать рак кишечника. Об этом «Известиям» рассказал главный онколог «СМ-Клиника», врач высшей категории, доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Он отметил, что употребление красного мяса в целом может привести к развитию онкологического заболевания. Именно поэтому рекомендуется добавлять его в рацион не чаще раза в семь дней. Кроме того, на уровень канцерогенности влияет и способ приготовления. И с этой точки зрения копчение является самым вредным. Таким образом колбаса становится опасным продуктом для человека.

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«Если говорить о том, каким должно быть питание, то многие специалисты сходятся во мнении, что наиболее полезным вариантом является средиземноморская диета. В ней преобладают овощи, фрукты, оливковое масло, зелень, а также рыба и морепродукты», —подчеркнул онколог.

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