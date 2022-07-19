Онкодерматолог Вертиева рассказала, как эффективно бороться со вторым подбородком

Существуют две причины возникновения второго подбородка — неправильное питание с последующим набором веса и гравитационный птоз, характеризующийся опущением тканей. Как эффективно решить эту проблему, рассказала сайту NEWS.ru врач-онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева.

По словам специалиста, чтобы побороть возникновение второго подбородка, необходимо вести правильный образ жизни.

«Если говорить о том, как бороться со вторым подбородком — непосредственно из причин у нас возникают и методы лечения, то есть первое — ведение здорового образа жизни, борьба с лишним весом, правильное питание. Второе — это медицинские методы. Тут будет нужна либо косметология, либо пластическая хирургия», — процитировал сайт kp.ru слова медика.

Также Вертиева порекомендовала обратить внимание на косметологические процедуры, например, введение в область новообразования липолитиков, способных разрушить жировую ткань. Эффективным является и процедура криолиполиза, при которой жировая ткань разрушается в результате воздействия низких температур.