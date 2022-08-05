Онкодерматолог Бейнусов рассказал, как загорать без вреда для здоровья

Чтобы солнечные лучи не приносили вреда коже, загорать нужно только в определенные часы и с использованием солнцезащитного крема. Об этом «МК в Питере» рассказал врач-онкодерматолог Дмитрий Бейнусов.

Относительно безопасное время для солнечных ванн — утро до 12:00 и вечер после 16:00.

«Самый высокий ультрафиолетовый индекс наблюдается, как правило, в середине лета. Обычно он повышается к 12:00 и снова снижается к 16:00. Но несмотря на эту общую тенденцию, я рекомендую каждый день проверять его, ориентируясь на свое текущее местоположение», — сказала врач.

При этом рекомендуется находиться в тени намного чаще остальных, носить одежду с длинными рукавами и использовать солнцезащитные крема с уровнем защиты SPF50, отметило издание Neva.Today.