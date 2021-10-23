Онкобольным рассказали, как прививаться от коронавируса

Россиянам, болеющим раком, желательно привиться от коронавируса через три месяца после интенсивной терапии или за три месяца до. Об этом рассказал главный внештатный специалист, онколог Минздрава России Андрей Каприн.

«Предположим, пациент находится в фазе агрессивной терапии, и его сейчас нельзя прививать. Три месяца до и три месяца после агрессивного лечения пациенту нужно реабилитироваться», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Пациента нужно привить тогда, когда пройдет трехмесячный срок. Но это можно сделать и за три месяца до проведения агрессивной терапии, сказал онколог.

Врач уточнил, что онкологические пациенты — это хронические больные, которые находятся под наблюдением у своих врачей. За привитых пациентов хирурги берутся гораздо смелее.

Самая тяжелая группа пациентов — это те, кому оперируют легкое или головной мозг. Если вдруг у такого пациента будет ковид, то нагрузка получится двойной. Очень сложно выходить такого пациента.

Россиянам с медотводом от прививки от коронавируса ранее посоветовали уехать за город и работать удаленно, чтобы сберечь свое здоровье. Также таким людям нужно строго соблюдать масочный режим.