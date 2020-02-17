Онкобольные пожаловались на трудности с получением инвалидности

Новый регламент Минздрава РФ по установлению инвалидности для онкобольных пациентов вызвал беспокойство активистов, которые считают, что новые нормы усложнят процесс получения лекарств и инвалидности.

Как сообщила газета «Известия», в Сети опубликована петиция, в которой говорится, что из-за нововведения получить инвалидность онкобольным станет труднее. В особенности, первой и второй стадий. Подтверждать статус придется ежегодно, причем, снять инвалидность могут в любой момент. Например, в состоянии ремиссии или проведения гормональной терапии. Петиция набрал свыше 142 тысяч подписей.

Медицинский юрист Елена Волкова, автор обращения, рассказала изданию, что с начала 2020 года онкобольным все чаще отказывают в продлении инвалидности.

«По сути, пропали периоды установления инвалидности. Раньше после пяти лет лечения человеку давали группу, и он ежегодно ее подтверждал. Но на протяжении этих лет у него точно была установленная инвалидность. Если происходил рецидив, то инвалидность устанавливали бессрочно. Либо если у человека была более тяжелая группа и он проходил пять лет, то при ремиссии давали более легкую группу бессрочно», — объяснила Волкова.

Помимо этого, ранние стадии заболевания перестанут считаться основанием для установления группы.

Федеральное бюро медицинской экспертизы из-за большого количества жалоб провело проверку установления групп инвалидности. Многим больным начали их оперативно возвращать.

Заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера Александр Дорофеев сообщил, что здоровый образ жизни является самым верным способом избежать онкологических заболеваний. Также очень важно систематически показываться врачам и проходить обследования.