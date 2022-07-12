Онищенко заявил, что закон о курении неэффективен

Закон о курении в России является неэффективным. Таким мнением поделился врач-эпидемиолог, политик Геннадий Онищенко. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что в России курить начинают с очень раннего возраста. Помимо этого, у нас довольно высокий процент курящих женщин. По словам медика, закон против курения работает в недостаточной степени.

«Причина этому — терпимость. Когда-то был принят закон один из самых агрессивных и самых разносторонних, самых эффективных, который учитывал весь мировой опыт в борьбе с курением. Его совершенство нивелируется тотальным несоблюдением этого закона и лояльностью к его неисполнению», — отметил Онищенко.