Здоровье 13 июля 2023, 18:54 Онищенко заявил, что вспышки отравлений в детсадах связаны с непрофессионализмом работников учреждений

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в разговоре с ИА НСН заявил, что массовые отравления в детских садах связаны, прежде всего, с непрофессионализмом работников учреждений.

Он призвал специальные органы скорректировать проверки. По его словам, работа надзорных органов должна быть направлена на снижение административной нагрузки на организации.