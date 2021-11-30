Онищенко заявил, что вакцина справится со штаммом «омикрон»

Штамм «омикрон» назвали более заразным, чем предыдущие варианты коронавируса. Однако вакцина против него точно сработает. Мутация появилась из-за недостаточных мер по борьбе с COVID-19.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко охарактеризовал «омикрон» в беседе с Lenta.ru.

«Новые штаммы <…> появляются, как положено. Причина одна — мы не принимаем меры в достаточном объеме, а самая главная мера — специфическая профилактика», — подчеркнул он.

Если бы все люди привились, добавил Онищенко, о коронавирусе можно было бы забыть. Однако сейчас появляются новые штаммы, которым никто ничего не противопоставляет. Быстрые темпы вакцинации, заметил он, снизят шансы SARS-CoV-2 на мутацию.

Штамм B.1.1.529 выявили в Южной Африке, назвав греческой буквой «омикрон». В ВОЗ сочли его угрозой и предупредили, что мутация может затронуть многих людей, в том числе и переболевших. Существующие вакцины, опасаются в организации, окажутся неэффективными.